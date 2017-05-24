"الجزيرة السعودية" عن تصريحات "تميم": "أمير قطر يطعن جيرانه بخنجر إيران"2017-05-24 08:42:02
هاجمت صحيفة الجزيرة السعودية، السلطات القطرية، بعد تصريحات أميرها عن علاقته الجيدة والحميمة مع إيران وإسرائيل ومليشيات حزب الله اللبنانى، واعتبار حركة حماس الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى، خلال كلمته بحفل تخرج لعسكريين أمس الثلاثاء.
وعنونت الصحيفة، منشتاتها على موقعها الإلكترونى قائلة: “أمير قطر يطعن جيرانه بـ«خنجر» إيران!!”.
وقالت الصحيفة: “يبدو أن النتائج المذهلة للقمم التاريخية التى احتضنتها المملكة كانت «موجعة» للبعض.. وتسبب وقع مخرجاتها المتمثل «بعزل إيران ومحاصرة التطرف والإرهاب وتعميق العلاقات والشراكات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية» فى حياد بعضهم عن الصف الخليجى والعربي.. لتخرج لنا قطر مجدداً بـ «عبث» سياسى لا تُدرك عواقبه.. تمثل فى تصريحات متناقضة لأميرها.. يتم بثها عبر وكالة الأنباء القطرية.. ومن ثم «وبعد 40 دقيقة».. يتم نفى صحتها «بشكل غير منطقي» عبر شخصيات رسمية قطرية عدة.. بدعوى أن موقع وكالة الأنباء القطرية «الرسمي» تعرض لاختراق!!.”.
واضافت: “أمير قطر فى تصريحاته رأى عدم الحكمة فى عداء إيران فهى دولة إسلامية!!.. متجاهلا سياسة نظامها العدائى الذى سعى لتصدير الثورة « الخمينية» .. وإشعال الفتن الطائفية فى دول المنطقة ورعاية طهران وتمويلها للإرهاب.. وتدخلاتها السافرة فى شؤون دول مجلس التعاون ودول المنطقة!!. . فى حين يرى أن إيران قوة كبرى تضمن الاستقرار فى المنطقة عند التعاون معها، وهو ماتحرص عليه قطر من أجل استقرار الدول المجاورة!!.. ليطعن أمير قطر جيرانه بـ«خنجر» إيران!!”.
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