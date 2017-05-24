 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 08:38 صباحاً
روابط سريعة
وزيرة الدفاع الألمانية: لم نتخذ قرارا بسحب جنودنا من تركيا
وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين

وزيرة الدفاع الألمانية: لم نتخذ قرارا بسحب جنودنا من تركيا

2017-05-24 08:38:33
متابعات

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أرسولا فون دير لاين، إن بلادها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن سحب جنود بلادها من قاعدة إنجيرليك بولاية أضنة، جنوبي تركيا.

جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أمس الثلاثاء، أدلت به الوزيرة من العاصمة الألمانية، برلين، بحسب “الاناضول”.

وأشارت إلى أن هناك جنود ألمان في القواعد العسكرية في إنجيرليك.

وشددت الوزيرة على ضرورة التفريق بين الجنود الألمان في ولاية قونية (وسط)، وفي قاعدة إنجيرليك، مبينة أن الغرض من قدوم الجنود إلى إنجيرليك كان في إطار محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بموجب قرار من البرلمان الألماني.

وبينت أن الجنود الألمان في قونية هم في إطار بعثة حلف شمال الأطلسي “الناتو” وأن إرسالهم جاء بقرار من 28 دولة الأعضاء في الحلف، وأن سحبهم يتطلب قرارًا مماثلًا من الدول المذكورة.

ورفضت السلطات التركية، في 16 من مايو الجاري، طلبًا تقدم به نواب بالبرلمان الألماني؛ لزيارة قاعدة إنجيرليك، وبررت ذلك بأن الأمر ليس ملائمًا في الفترة الحالية.

وعقب القرار التركي أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها تبحث عن بدائل لقاعدة “إنجيرليك”.

فيما تحدث وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، عن إمكانية سحب طائرات الإنذار المبكر (أواكس) الألمانية من ولاية قونية التركية (وسط)، في حال عدم سماح السلطات التركية للنواب الألمان بدخول القاعدة الجوية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3