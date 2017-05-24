وزيرة الدفاع الألمانية: لم نتخذ قرارا بسحب جنودنا من تركيا2017-05-24 08:38:33
قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أرسولا فون دير لاين، إن بلادها لم تتخذ بعد قرارًا بشأن سحب جنود بلادها من قاعدة إنجيرليك بولاية أضنة، جنوبي تركيا.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين، أمس الثلاثاء، أدلت به الوزيرة من العاصمة الألمانية، برلين، بحسب “الاناضول”.
وأشارت إلى أن هناك جنود ألمان في القواعد العسكرية في إنجيرليك.
وشددت الوزيرة على ضرورة التفريق بين الجنود الألمان في ولاية قونية (وسط)، وفي قاعدة إنجيرليك، مبينة أن الغرض من قدوم الجنود إلى إنجيرليك كان في إطار محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي، بموجب قرار من البرلمان الألماني.
وبينت أن الجنود الألمان في قونية هم في إطار بعثة حلف شمال الأطلسي “الناتو” وأن إرسالهم جاء بقرار من 28 دولة الأعضاء في الحلف، وأن سحبهم يتطلب قرارًا مماثلًا من الدول المذكورة.
ورفضت السلطات التركية، في 16 من مايو الجاري، طلبًا تقدم به نواب بالبرلمان الألماني؛ لزيارة قاعدة إنجيرليك، وبررت ذلك بأن الأمر ليس ملائمًا في الفترة الحالية.
وعقب القرار التركي أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن بلادها تبحث عن بدائل لقاعدة “إنجيرليك”.
فيما تحدث وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، عن إمكانية سحب طائرات الإنذار المبكر (أواكس) الألمانية من ولاية قونية التركية (وسط)، في حال عدم سماح السلطات التركية للنواب الألمان بدخول القاعدة الجوية.
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