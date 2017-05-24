حذرت قبائل سيناء، حركة “حماس”، من مواصلة استمرار دعمها للعناصر الإرهابية ومقاتلي “داعش”، ونقلهم عبر الأنفاق لقتال الجيش المصري والقبائل، وتوعدتها برد قاس.

وهددت القبائل، باتخاذ إجراءات عنيفة ضد “حماس”؛ بسبب قيامها بالسماح للعناصر الإرهابية بالمرور من الأنفاق، و القتال في سيناء، مؤكدة أنه تم تصفية عدد كبير منهم، ووقع عشرات آخرين في الأسر، حيث اعترفوا بما توفره لهم الحركة، من ملاذات آمنة، ودعم لوجستي وتدريبات وتزود بالأسلحة والعتاد والعلاج.

وقالت القبائل، إن الجيش المصري وكتائب الشهيد سالم لافي التابعة للقبائل، تمكنت من تطهير مناطق كبيرة من أرض سيناء، وطرد عناصر داعش منها، مؤكدة أنها لن تسمح لأي جهة، أن تمد تلك العناصر بالدعم والعون، وستضرب بيد من حديد ضد من تسول له نفسه الاستهانة بدماء الشهداء.

وشددت القبائل، على أن حماس توفر الغطاء والدعم اللازم لعناصر “داعش”، وتقوم بتوفير عمليات الإيواء لهم فور هروبهم من ملاحقات الجيش والقبائل في سيناء، كما توفر العلاج والتدريب غير مكترثة بعواقب تلك الأفعال، مطالبة الحركة بتسليم العناصر الهاربة والتي قامت بإيوائها مؤخراً.

وتوعدت القبائل، “حماس”، إذا تعرضت لأي من أبناء القبائل في قطاع غزة، بأي شكل من الأشكال، سواء بالاعتقال أو بالتهديد أو الترويع أو الاستدعاء للمقار الأمنية، مهددة بالرد على ذلك لو فكرت “حماس” في معاقبة أي فرد من أبناء قبائل غزة، جراء مساندته للقبيلة الأم في سيناء.