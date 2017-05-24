ذكر موقع إرم نيوز أن ناشطين سعوديين أكدوا حظر موقع قناة “الجزيرة” القطرية في السعودية.

ونشر ناشطون سعوديون صباح اليوم الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر رسالة حجب للمستخدمين لدى محاولة الوصول لموقع القناة، تقول: “عفوا، المحتوى المطلوب مخالف لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام”.

ونقل موقع صحيفة “سبق” السعودية، أن “الجهات المختصة في السعودية بدأت بحجب كل الصحف القطرية وموقع قناة “الجزيرة”، إذ سيتم الحجب الكلي على جميع المستخدمين خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن “قائمة الحجب” تشمل: “الجزيرة نت، والجزيرة الوثائقية، والإنجليزية، ووكالة الأنباء القطرية، وصحف: الوطن، والراية، والعرب، والشرق”.