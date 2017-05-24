اقتحم مئات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى، صباح اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ذكرى مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل لمدينة القدس الشرقية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الأقصى، منذ صباح اليوم، تحت حراسة كبيرة من الشرطة الإسرائيلية.

وأضافت “جرت أعمال استفزازية من قبل المتطرفين داخل باحات المسجد وأثناء خروجهم من باب السلسلة”.

ويقتحم المستوطنون المسجد من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية، بمرافقة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وذكرت الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إن الاقتحامات جرت على شكل مجموعات من 50 شخصا.

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت إلى اقتحام المسجد بأعداد كبيرة، لمناسبة مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967 الذي يصادف اليوم الأربعاء بالتقويم العبري.

وتستمر الاقتحامات حتى ما قبل صلاة الظهر ثم تتواصل لساعتين بعد صلاة الظهر.