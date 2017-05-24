الأمن البحريني يلقي القبض على 50 مطلوبًا في قضايا إرهابية

ألقت القوات الأمنية البحرينية، أمس الثلاثاء، القبض على 50 شخصًا من المطلوبين أمنيًا والفارين من سجن “جو” والمحكومين بقضايا إرهابية ، في عملية أمنية بمنطقة الدراز شمالي المملكة.

وحسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” فإن من بين المطلوبين عدد من الأشخاص لجأوا إلى منزل المدعو عيسى قاسم والكائن في منطقة الدراز.

وفي إطار متابعة العملية الأمنية الجارية في قرية الدراز، قامت قوات الشرطة بانتشار واسع هناك، وتصدت لمجموعة إرهابية بادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية، ما استدعى التعامل معهم بموجب الضوابط القانونية المقررة، حيث أصيب عدد من رجال الأمن بإصابات مختلفة.

وخلال العملية الأمنية، تمكنت القوات من إزالة كل ما يعطل مصالح المواطنين ويعيق حركتهم من حواجز وإغلاق للشوارع، وتقرر بقاء الشرطة في الموقع بما يضمن سلامة الناس وسهولة تحركهم.

