قال جميل الذيابي، رئيس تحرير صحيفة “عكاظ” السعودية، إن خبر الهجوم على مصر، من تميم بن حمد أمير قطر، نشر على كافة المنصات الرسمية لوكالة الأنباء القطرية ويبعد حجة الاختراق، وهو ما يفيد تعمد إهانة تميم لمصر.

وكان دبلوماسيون قطريون، أفادوا أن موقع وكالة الأنباء القطرية “قنا” تم اختراقه، وإضافة تصريحات منسوبة لتميم بن حمد تسيء لمصر والإمارات والسعودية والبحرين.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، قال إن ما تتعرض له بلاده من حملة ظالمة -حسب زعمه-، تزامنت مع زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، مضيفًا أن الحملة تستهدف ربط قطر بالإرهاب، وتشويه جهودها في تحقيق الاستقرار معروفة الأسباب والدوافع، وسنلاحق القائمين عليها من دول ومنظمات؛ حماية للدور الرائد لقطر إقليميًّا ودوليًّا، وبما يحفظ كرامتها وكرامة شعبها.