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القوّات العراقية تسيطر على 97% من أيمن الموصل
اشتباكات عنيفة بين مسلحي داعش والقوات العراقية في جبال حمرين

القوّات العراقية تسيطر على 97% من أيمن الموصل

2017-05-24 08:21:29
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كشف مجلس محافظة نينوى العراقي عن بقاء نحو 350 داعشيًا في الساحل أيمن المدينة، القوات الأمنية تسيطر على نحو 97% من إجمالي الأيمن وسيتم تحرير ما تبقى قبل شهر رمضان.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد الركن يحيى رسول في حديث خاص لصحيفة الصباح العراقية، إن “قوات مكافحة الإرهاب حررت حي النجار في الساحل الأيمن من مدينة الموصل بالكامل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه”.

وكشف مجلس محافظة نينوى عن بقاء نحو 350 داعشيًا فقط في الساحل الأيمن للموصل، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية تسيطر على نحو 97% من إجمالي الأيمن وسيتم تحرير ما تبقى قبل شهر رمضان.

وقال عضو المجلس حسام العبار لصحيفة إن “ما تبقى من عناصر داعش في الجانب الأيمن للموصل لا يتعدى سوى 350 عنصرًا بتنظيم داعش الإجرامي فقط”.

وأضاف أن “القوات المشتركة تستعد لتحرير الزنجيلي والشفاء والموصل القديمة قبل حلول شهر رمضان المبارك”، مشيرًا إلى إن “القوات الأمنية تسيطر على نحو 97 % من إجمالي
الأيمن”.

وأوضح أن “عدد الأهالي المحاصرين في تلك الأحياء يبلغ نحو 35 ألف مواطن وهم على أتم الاستعداد للتعاون مع القوات الأمنية في حال اقتحام تلك الأحياء”.

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