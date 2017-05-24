أكدت وزارة الخارجية السعودية دعم المملكة للإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات البحرينية في قرية الدراز شمال غرب البحرين.

ونقلت وكالة “واس” السعودية الرسمية للأنباء عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن “أمن واستقرار مملكة البحرين الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي”.

وأكد المصدر “دعم المملكة العربية السعودية للإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، وآخرها الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية البحرينية في قرية الدراز”.

واعتبرت الخارجية السعودية أن هذه العملية الغرض منها “حفظ الأمن والنظام والتصدي لكافة المحاولات الإرهابية التي تهدف إلى زعزعته والمساس به”.

ويأتي هذا البيان على خلفية إعلان وزارة الداخلية البحرينية عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 8 آخرين أثناء تنفيذ الشرطة عملية انتشار أمني واسع بقرية الدراز خلال اقتحامها منزل المرجع الديني الشيعي، عيسى قاسم.

وقالت الوزارة إن قوات الشرطة اعتقلت 286 شخصا من المطلوبين والخطرين أمنيا و لمحكومين بقضايا إرهابية، مبينة أن عددا كبيرا ممن تم القبض عليهم، كانوا مختبئين في منزل الشيخ عيسى قاسم الكائن بذات المنطقة.