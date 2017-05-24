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رئيس بوروندي يؤكد تمتع بلاده بالاستقرار السياسي
الشرطة البوروندية

رئيس بوروندي يؤكد تمتع بلاده بالاستقرار السياسي

2017-05-24 08:18:25
أ ش أ

أكد الرئيس البوروندى “بيير نكورانزيزا ” أنه بلاده تتمتع حاليا بالسلام والإستقرار .

وأشار الرئيس البوروندى إلى أنه على الرغم من حالة الفوضى التى هزت بلاده منذ عامين فى أعقاب مد فترة حكمه ، إلا أنه هناك مؤشرات كافية تشير إلى استقرار الوضع السياسى فيها .

وأضاف قائلا “إن بوروندى تنعم الآن بالسلم ، على عكس ماحدث أثناء الماضى القبيح حينما لقى عشرات الأشخاص مصرعهم أثناء اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن” .

وشدد قائلا “إن إقامة معرض تجارى وعقد مؤتمر للصحة لدول منطقة شرق أفريقيا فى العاصمة البوروندية / بوجمبورا / مؤشر قوى على أن السلام والاستقرار أصبحا أمرا واقعا فى بلادنا ، وذلك على عكس الأكاذيب التى تروجها بعض الجماعات الخبيثة ” .

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