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دوتيرتي وبوتين يؤكدان التعاون في المجالات العسكرية بين الفلبين وروسيا
الرئيس الفلبيني الجديد دوتيرتي‎

دوتيرتي وبوتين يؤكدان التعاون في المجالات العسكرية بين الفلبين وروسيا

2017-05-24 08:16:38
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أكد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي أن بلاده بحاجة إلى أسلحة حديثة ودعم روسي في محاربة الإرهاب.

ونقلت قناة روسيا اليوم عن دوتيرتي قوله، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، “إن بلادنا بحاجة إلى أنواع حديثة من الأسلحة من أجل محاربة داعش والمجموعات الإنفصالية، ولبلادنا طلبيات عدة لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة لكن وضع هذه القضية الآن ليس على ما يرام وأنا في موسكو للحصول على دعمكم وطلب مساعدتكم”.

بدوره، أعرب الرئيس الروسي في مستهل كلمته عن تعازيه لسقوط القتلى في الفلبين جراء الهجوم الإرهابي الأخير، مشيرا إلى أنه وزملاءه يتعاملون بفهم تام مع الضرورة العاجلة لعودة دوتيرتي إلى بلاده.

وعبر بوتين عن أمله في تسوية النزاع المسلح الذي تمر به الفلبين في أقرب وقت ممكن وبأقل عدد من الخسائر البشرية، لافتا إلى أن هناك عددا كبيرا من الاتجاهات الواعدة والهامة للتعاون ومنها بالدرجة الأولى القطاع العسكري التقني.

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