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كوريا الجنوبية: الجسم المجهول علي الحدود كان منطادا يحمل منشورات دعائية
الجيش الكوري الجنوبي

كوريا الجنوبية: الجسم المجهول علي الحدود كان منطادا يحمل منشورات دعائية

2017-05-24 08:15:34
أ ش أ

أعلن الجيش في كوريا الجنوبية أن الجسم المجهول الذي حلق عبر الحدود من كوريا الشمالية كان على الأرجح منطادا يحمل منشورات دعائية وليس طائرة دون طيار.

وذكرت هيئة الأذاعة البريطانية “بى بى سى” اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية أطلقت أعيرة تحذيرية تجاه الجسم لدى عبوره الحدود قبل أن يختفي من على شاشة الرادار.

وكانت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أنه تم العثور على الجسم قرب الحدود وجرى تحديده على أنه منطاد.

وذكر الجيش الكوري الجنوبي في وقت سابق أن الجسم الغريب القادم من كوريا الشمالية تسبب في إشعال الحدود بين البلدين الجارين.

ويفصل الكوريتان أكثر الحدود تسلحا في العالم وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأشهر الماضية مع إجراء بيونج يانج تجارب إطلاق صواريخ.

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