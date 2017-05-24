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العثور على 4 جثث «مفصولة الرأس» بالشيخ زويد
جثث

العثور على 4 جثث «مفصولة الرأس» بالشيخ زويد

2017-05-24 08:13:39

عثر المواطنون بالشيخ زويد، على 4 جثث مفصولة الرأس، لشباب تم اختطافهم من حي “الكوثر”، قبل يومين.

وأفاد شهود عيان، أن جثث الأشخاص الأربعة المختطفين، مفصولة الرأس، وملقاة بالقرب من منطقة الإرسال، شرق الشيخ زويد.

وتم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة مستشفى الشيخ زويد.

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