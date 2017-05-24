عثر المواطنون بالشيخ زويد، على 4 جثث مفصولة الرأس، لشباب تم اختطافهم من حي “الكوثر”، قبل يومين.

وأفاد شهود عيان، أن جثث الأشخاص الأربعة المختطفين، مفصولة الرأس، وملقاة بالقرب من منطقة الإرسال، شرق الشيخ زويد.

وتم نقل الجثث الأربع إلى مشرحة مستشفى الشيخ زويد.