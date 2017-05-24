أفادت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابة بالكوليرا في اليمن ارتفع إلى 35217 حالة مشتبه بها منذ 27 أبريل الماضي عندما بدأ المرض في الانتشار.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” بالعربية اليوم (الأربعاء) أن الرقم يمثل زيادة 50 في المئة في الحالات المبلغ عنها مقارنة بأرقام أعلنها نيفيو زاغاريا ممثل المنظمة في اليمن الجمعة الماضي حين قال إن 23425 أصيبوا بالكوليرا منذ 27 أبريل .

وأشارت نشرة للأوبئة أعلنتها منظمة الصحة العالمية تغطي الفترة حتى 22 مايو الماضي إلي أنه جرى الإبلاغ عن 261 حالة وفاة خاصة في المحافظات الغربية من اليمن، ويرتفع عدد الوفيات بواقع مئة حالة عن يوم الجمعة حين أعلن زاغاريا عن وفاة 242 شخصا بالمرض.

تجدر الإشارة إلى أن وباء الكوليرا ظهر باليمن في أكتوبر الماضي وزاد حتى ديسمبر حين أخذ في الانحسار لكنه لم يتم السيطرة عليه بالكامل وزادت حالات الإصابة مجددا في ابريل 2017 تحت وطأة انهيار الاقتصاد والمنظومة الصحية جراء الحرب الأهلية التي تعصف منذ نحو عامين.