مصرع 6 عمال مناجم وانقاذ خمسة حاصرتهم مياه الفيضان بمنجم للفحم شمال الصين2017-05-24 08:02:42
لقى ستة عمال مناجم مصرعهم وتم انقاذ خمسة اخرون بعد أكثر من 24 ساعة من محاصرتهم بباطن منجم للفحم إثر وقوع فيضان داخله فى مقاطعة شانشى بشمال الصين.
وأعلن المسئولون بمقر مركز الانقاذ المحلي انتهاء اعمال البحث والانقاذ فى وقت مبكر من صباح اليوم الاربعاء.
كان الضحايا يعملون بباطن الأرض عندما وقع الفيضان فى الساعة 11:40 من مساء الاثنين بتوقيت بكين فى منجم دونغيو للفحم فى محافظة تشينغشو بمدينة تاييوان عاصمة المقاطعة الغنية بالفحم.
وهرع رجال الانقاذ للبحث عنهم ، وتم استخدام خمسة عشر مضخة وحفر ثقوب فى المناطق التى غمرها الفيضان لتفريغ المنجم من المياه باقصى سرعة ممكنة فى محاولة لاخراج العمال جميعهم سالمين.
وتم اخراج اربعة من العمال الناجين فى وقت متأخر من ليل امس وارسالهم الى المستشفى لتلقي العناية اللازمة ثم استمرت اعمال البحث عن السبعة الاخرين حيث تمكن رجال الانقاذ من العثور علي احدهم فقط حيا وانتشال جثث الاخرين.
ووفقا لوسائل الاعلام الصينية، تعود ملكية منجم الفحم الى شركة شانشى ميجين للطاقة التى يديرها القطاع الخاص.
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