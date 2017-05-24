انتقد المحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة الضجة التي أثيرت ببعض وسائل الإعلام العربية بسبب ما تردد حول سحب دولة قطر لسفرائها في عدد من الدول العربية.

وقال الزعاترة من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “صحونا فوجدنا أن زفة حامية قد اندلعت في الليل، بين “العربية” وزميلاتها، وبين قطر إثر تصريح مفبرك. قصة تكشف الكثير. يا لبؤس وضعنا العربي”.

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد نشرت تصريحات منسوبة لوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني هاجم فيها عدد من الدول العربية وهم مصر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين، وأعلن عن سحب السفراء القطريين منها.

وقد نفت الوكالة التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية القطري، مشيرة إلى أن موقعها الإلكتروني قد تعرض لعملية قرصنة.