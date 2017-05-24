نور فرحات: خالد علي يدفع ثمن دفاعه عن حقوق الوطن2017-05-24 08:11:17
استنكر الفقيه الدستوري، نور فرحات، قرار النيابة العامة باحتجاز المحامي خالد علي، وكيل حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح مؤكد ا ان ما يحدث معه انتقام لا يليق بدولة كان يتحدث رئيسها عن سيادة القانون واحترام الحريات.
وقال «فرحات» في تدوينة على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «حول احتجاز خالد علي، هل هذه تهمة؟ فعل فاضح علني لمجرد أن رفعه المتظاهرون سعداء بالحكم الصادر في قضية الجزيرتين وقد رفع يده بما اعتبره المتربصون به وبمصر فعلا فاضحا وحملوا إشارة يده ما لا تحتمل إلا بتفسيرات السوقة».
وأضاف الفقيه الدستوري: «هل كان يجب عليه أن يشير بعلامة رابعة حتى لا يساء فهم حركة يده؟ أم كان يجب عليه أن يرتدي قفازا حديديا؟ وهل هذه تهمة يتم حبسه فيها وهو من هو؟».
وتابع: « قد تكون معلوماتي في قانون الإجراءات الجنائية قد عفا عليها الزمان، ولكننا لم ندرس في كليات الحقوق مسألة سلطة النيابة في الاحتجاز لحين ورود تحريات الشرطة أو لاستكمال التحقيق، النيابة لها سلطة الحبس الاحتياطي بشروط ومبررات حددها القانون وهي غير متوفرة هنا ، هذا انتقام لا يليق بدولة كان يتحدث رئيسها منذ ساعات في الرياض عن سيادة القانون واحترام الحريات، لقد أعلنت الدولة أنه أزفت ساعة الانتقام السافر فانتظروا المزيد».
واختتم «فرحات» تدوينته قائلا: «وأعتذر عن سفري حيث لم أتمكن من الانضمام لهيئة الدفاع عن الأستاذ خالد، خالد علي بطل قومي يدفع ثمن تفانيه في الدفاع عن حقوق الوطن».
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