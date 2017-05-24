السيسي يستقبل المستشار النمساوي.. اليوم

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، بقصر الاتحادية.

ومن المقرر، أن يتحدث الرئيس السيسي والمستشار النمساوي، إلى وسائل الإعلام، عقب انتهاء مباحثاتهما.