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الأربعاء 24 مايو 2017 07:18 صباحاً
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السيسي يستقبل المستشار النمساوي.. اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يستقبل المستشار النمساوي.. اليوم

2017-05-24 07:18:10

يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المستشار النمساوي، كريستيان كيرن، بقصر الاتحادية.

ومن المقرر، أن يتحدث الرئيس السيسي والمستشار النمساوي، إلى وسائل الإعلام، عقب انتهاء مباحثاتهما.

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