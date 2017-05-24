نفى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، التصريحات المنسوبة له، عن سحب سفراء الدوحة، من مصر والسعودية والكويت والبحرين.

وأكد وزير الخارجية القطري، في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية “قنا”، أن تصريحه الذي فُهِم على أنه سحب سفراء قطر، في هذه الدول، أُخرج من سياقه.

يُشار إلى أن تغريدات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، على لسان وزير الخارجية القطري، يشير فيها إلى وجود مؤامرة لتشويه سمعة قطر، من السعودية ومصر والإمارات والبحرين والكويت.

وأضافت التغريدات، على لسان وزير الخارجية القطري، أنه بناءً على ذلك، قررت الدوحة استدعاء سفراءها من هذه الدول.