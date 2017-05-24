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ننشر أسعار الدولار اليوم الاربعاء بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الاربعاء بالسوق الرسمي المصري

2017-05-24 06:03:42
كتب ربيع شعبان

سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية

أعلى سعر للشراء: 18.08
اتش اس بى سى HSBC
أقل سعر للبيع: 18.05
البنك الأهلي المصري
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
اتش اس بى سى HSBC 18.08 18.23 3 أسابيع
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 18.05 18.15 4 أسابيع
كريدى أجريكول 18.05 18.15 أسبوع واحد
مصرف أبوظبى الإسلامى 18.05 18.15 2 يومين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 18.05 18.15 16 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 18.05 18.15 12 ساعة
بنك البركة 18.05 18.15 10 ساعات
بنك التعمير والإسكان 18.05 18.15 شهر واحد
البنك العربى 18.05 18.15 شهر واحد
البنك المصرى لتنمية الصادرات 18.05 18.15 أسبوعين
البنك الأهلى اليونانى 18.05 18.15 6 أيام
بنك بلوم 18.05 18.15 شهر واحد
البنك المصرى الخليجى 18.05 18.15 15 ساعة
بنك قناة السويس 18.03 18.13 15 ساعة
بنك عودة 18.02 18.12 2 يومين
البنك المركزى المصرى 18.02 18.12 9 ساعات
البنك العربي الأفريقي الدولى 18.00 18.10 شهرين
بنك الإسكندرية 18.00 18.10 1 يوم
المصرف المتحد 18.00 18.10 1 يوم
البنك التجاري الدولي (CIB) 18.00 18.10 8 ساعات
بنك فيصل الإسلامى 18.00 18.10 شهرين
البنك الأهلي المصري 17.95 18.05 شهرين
بنك القاهرة 17.95 18.05 1 يوم
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 17.95 18.05 شهرين
بنك مصر 17.95 18.05 شهرين
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