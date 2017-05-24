 Moheet on google
الأربعاء 24 مايو 2017 05:42 صباحاً
روابط سريعة
ننشر أسعار الخضروات اليوم الاربعاء بسوق العبور للجملة
سوق خضار
سوق خضار

ننشر أسعار الخضروات اليوم الاربعاء بسوق العبور للجملة

2017-05-24 05:41:50
كتب ربيع شعبان
نوع الصنف الأصناف السعر من السعر إلى العبوة حجم العبوة
خضار طماطم 2.5 4 قفص 18 - 20 - 22 كيلو فئة الصنف
خضار بطاطس 2 2.6 شوال 55 - 71 - 81 كيلو فئة الصنف
خضار بصل 1.5 2.5 شوال 55 - 71 كيلو فئة الصنف
خضار كوسة 2.5 4.25 قفص 20 - 35 كيلو فئة الصنف
خضار جزر بعروش 0 0 رابطة فئة الصنف
خضار جزر بدون عروش 1.5 2.3 شوال 55 - 71 كيلو فئة الصنف
خضار جزر احمر 0 0 شوال فئة الصنف
خضار فاصوليا 2.5 4 شوال - تكنة بلاستيك 55 كيلو للشوال - 8 - 12 للتكنة البلاستيك فئة الصنف
خضار باذنجان بلدي 1.5 2.5 شوال - كرتونة 55 كيلو للشوال - 22 - 30 كيلو للكرتونة فئة الصنف
خضار باذنجان رومي 1.25 2.25 شوال - قفص - كرتونه 22- 35ك للقفص ، 55 ك للشوال ، 16- 22ك للكرتونة فئة الصنف
خضار باذنجان ابيض 2 3.5 شوال - قفص 35ك للقفص - 55 - 81 ك للشوال فئة الصنف
خضار فلفل رومي 2.5 4.5 شوال - قفص 35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة فئة الصنف
خضار فلفل بلدي 2.5 3.5 شوال - قفص 35ك للقفص - 55ك للشوال - 22ك للكرتونة فئة الصنف
خضار فلفل الوان (اصفر - احمر ) 8 14 قفص 16كيلو فئة الصنف
خضار ملوخية 3 0 قفص 16كيلو فئة الصنف
خضار خيار صوب 2.5 3.5 قفص 22 كيلو فئة الصنف
خضار خيار بلدى 2 2.5 شوال 55 كيلو فئة الصنف
خضار بامية 12 15 مقطف خوص مقطف خوص بالوزن فئة الصنف
خضار بسلة 0 0 شوال 55 كيلو للشوال فئة الصنف
خضار سبانخ 0 0 قفص 22 - 35 كيلو فئة الصنف
اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3