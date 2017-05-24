علاء أبو زيد: 3500 تعد على أراضي مطروح2017-05-24 04:18:26
أكد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أن حجم التعديات على أراضي الدولة في المحافظة بشكل كامل تبلغ حوالي 3500 تعد، موضحًا أن المحافظة تعاملت مع 1400 تعد وتم إزالة حتى الآن 480 تعديا بمساحة 2 مليون ونص متر مربع.
وقال أبو زيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج “رأي عام”، المذاع على شاشة “ten”، إنه حال وجود زراعات مثمرة أو مشروعات منتجة على أراضي الدولة، فهناك شروط لتقنين الأراضي وإذا خضع المواطن لتلك الشروط سيتم تقنين وضعه على الفور.
ولفت إلى أنه من حق المستثمر على أراضي الدولة المتعدى عليها تقديم طلب للتصالح والتقنين لجهة الولاية سواء وزارة الزراعة أو الري أو الأوقاف، أو غيرها، موضحًا أن الأراضي التي تستردها الدولة ستعود لجهة ولايتها من أجل استغلالها.
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