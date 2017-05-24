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خبير علاقات إفريقية: النظام السوداني وجد نفسه محاصرا
السيسي والبشير

خبير علاقات إفريقية: النظام السوداني وجد نفسه محاصرا

2017-05-24 04:13:58
كتب - متابعات

أكد أيمن شبانة أستاذ العلاقات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن العلاقة بين مصر والسودان أكبر بكثير من أن تنهيها أو تؤثر على قوتها الخلاف في بعض الملفات.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على شاشة “التليفزيون العربي”، أن الرئيس السوداني عمر البشير زار مصر وتم توشيحه بنجمة سيناء، وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي مخرجات الحوار الوطني السوداني، وافتتح الطريق البري مع السودان، وكانت العلاقات بين البلدين على ما يرام.

ولفت أستاذ العلاقات الإفريقية بجامعة القاهرة، إلى  أن النظام السوداني وجد نفسه محاصرا، وأراد الهروب من مشاكله الداخلية بافتعال أزمة مع مصر، منوها أن هذا النظام اعتاد على اتباع هذا المسلك منذ انفصال جنوب السودان.

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