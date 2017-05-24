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رئيس بنك مصر: أسعار الفائدة على الشهادات لن تتأثر
طارق عامر محافظ البنك المركزي

رئيس بنك مصر: أسعار الفائدة على الشهادات لن تتأثر

2017-05-24 04:11:20
كتب - متابعات

أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن قرار البنك المركزي برفع الفائدة إلى 2% مؤسسي يخرج من لجنة السياسة النقدية وليس شخصيًا.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “مساء dmc”، المذاع على شاشة “dmc”، إن أسعار الفائدة على الشهادات لن تتأثر، موضحًا أن البنوك المستمرة في الشهادات هما البنك الأهلي وبنك مصر فقط.

ولفت إلى أن ارتفاع الفائدة لا يعني أنها لن تنخفض مرة أخرى، مؤكدًا أن قرار رفع الفائدة صائب، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أعلن استهدافه خفض التضخم إلى 13% نهاية عام 2018، مؤكدًا أن سعر الفائدة لمحدودي الدخل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ثابتة ولن ترتفع.

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