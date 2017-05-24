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قطر تسحب سفيرها من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين بزعم "مؤامرة"
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قطر تسحب سفيرها من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين بزعم "مؤامرة"

2017-05-24 04:08:38
كتب - متابعات

سحبت قطر السفراء من المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والكويت، والبحرين.
وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، زعم وزير خارجية الدولة القطرية، أنَّ هناك مؤامرة من هذه الدول لـ”تشويه” سمعة قطر، ما دفع إلى اتّخاذ سحب السفراء، وطلب عودتهم إلى بلادهم خلال 24 ساعة.
وقال إن أمير قطر تميم آل ثاني، سيجري مؤتمرًا صحافيًا بعد ساعتين، لكشف تفاصيل المؤامرة.

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