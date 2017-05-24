"العناني" يبحث مع وزير ثقافة اليمن سبل التعاون2017-05-24 03:48:26
التقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار بوزير الثقافة اليمني مروان الدماج والسفير محمد مارم سفير دولة اليمن في مصر والمستشارة عائشة العولقي مديرة المركز الثقافي اليمني بمقر وزارة الآثار، وذلك لبحث سُبل التعاون للحفاظ علي التراث اليمني.
وخلال اللقاء بحث د. العناني مع الوفد اليمني كيفية نقل الخبرات المصرية وتجربة وزارة الاثار المصرية فيما يخص إدارة المنافذ الأثرية وادارة الآثار المستردة بالوزارة.
يُذكر أنه تم ضبط عدد ١٣ قطعة أثرية يمنية من خلال إدارة المنافذ الأثرية في مصر منذ فترة في احد الموانئ وعرضت وزارة الآثار تسليمها للجانب اليمني.
ومن جانبه أبدى دماج اطمئنانه لوجود تلك القطع في حيازة وزارة الآثار المصرية ؛ وطلب من مدير عام إداره المنافذ الأثرية المصرية لإرسال خطاب للجانب اليمني يوضح فيه مواصفات تلك القطع ورغبة وزارة الآثار لتسليمها حتى يتسنى له إجراء مشاورات مع الدوله اليمنية لأستلامها في ضوء ما تمر به البلاد من أحداث.
وفي هذا السياق اقترح دماج عمل بروتوكول تعاون بين الجانبين المصري واليمني لتبادل الخبرات والتعاون بين البلدين في اطار تنظيم برامج تدريبية للكوارد الأثرية اليمنيه لرصد القطع الأثرية اليمنيه المهربة متمنيًا التعاون مع وزارة الاثار المصرية بشكل مباشر لاسترداد ما سُرق من آثار يمنيه وخاصة المخطوطات الأثرية.
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