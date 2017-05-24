مصر تشارك في الأسبوع الإفريقي بـ"اليونسكو"2017-05-24 03:41:52
تشارك مصر في الأسبوع الإفريقي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بباريس، الذي افتتحت فعالياته الإثنين، ويستمر حتى اليوم الأربعاء، وذلك بعدد من الأنشطة من بينها عرض لفرقة توشكى للفنون للشعبية، وبازار للمنتجات الفرعونية والمشغولات اليدوية لجمعية الصعيد للتربية والتنمية، بالإضافة إلى جناح للمأكولات المصرية الشعبية ضمن معرض للسلع الإفريقية
ويمثل مصر في فعاليات الأسبوع الإفريقي الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات للتدريب والابتكار والتكنولوجيا، الذي من المقرر أن يلقي محاضرة عن أهمية ودور ريادة الأعمال في إفريقيا.
وشهد حفل الافتتاح تكريم المديرة العامة لليونسكو إيرينا بوكوفا، والتي ستنتهي رئاستها للمنظمة في نوفمبر المقبل، وذلك بحضور سفير مصر في فرنسا ومندوبها الدائم باليونسكو السفير إيهاب بدوي، بالإضافة إلى سفراء المجموعة الإفريقية بالمنظمة، التي تولت تنظيم هذا الحدث السنوي برئاسة موزمبيق.
ويعقد الأسبوع الإفريقي هذا العام تحت عنوان (الاستثمار في الشباب الإفريقي)، ويشمل برنامجه حفلات للفنون الشعبية وعروض أزياء وأفلامًا تسجيلية ومعرضا للمنتجات الإفريقية وموائد مستديرة، بحضور أساتذة جامعيين وممثلين عن الحكومات والمجتمع المدني بالدول الإفريقية.
يشار إلى أن الأسبوع الإفريقي باليونسكو هو فاعلية سنوية تهدف إلى إبراز تنوع التراث الثقافي والفني للقارة الإفريقية، ويتزامن مع ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في 25 مايو 1963، والتي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي في يوليو 2002.
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