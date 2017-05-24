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قريبا..رواية "مسك التل" لسحر الموجي
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قريبا..رواية "مسك التل" لسحر الموجي

2017-05-24 03:36:59
متابعات

أعلنت “دار الشروق” عن اقتراب صدور رواية جديدة للكاتبة سحر الموجي، تحمل عنوان “مسك التل”، تقع في 290 صفحة.

وبمناسبة نشر غلاف روايتها الجديدة قالت الموجي - عبر تقنية الـ”فيس لايف” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” - إنها تشعر بسعادة كبيرة لاقتراب صدور “مسك التل”، معتبرة أن الإعلان عن اقتراب وصول الرواية لأيدي قرائها “لحظة مختلفة جدا في حياتي.. لحظة مفعمة بأشياء كثيرة جدا. لا أكاد أشعر أنني انتهيت بالفعل من هذه الرواية التي عشت تفاصيلها فترة طويلة منذ أن كانت بذرة إلى أن انتهت عملا مستقلا”.

وأضافت الموجي موجهة حديثها إلى الجمهور “كانت رحلة كتابة (مسك التل) طويلة وصعبة وممتعة في آن واحد.. لقد استغرقت في كتابتها أكثر من خمس سنوات.. وسعادتي كبيرة لقرب ظهورها للنور”. مشيرة إلى انها تنشر أعمالها الأدبية على فترات متباعدة، معللة ذلك بقولها “رهبة الكتابة لدي تجعلني لا أتعجل في الكتابة”.

سحر الموجي قاصة وروائية مصرية ومدرسة للأدب الإنجليزي في كلية الآداب جامعة القاهرة، من أبزر أعمالها “سيدة المنام، مجموعة قصصية”، “دارية، رواية”، وفازت روايتها “نون” بجائزة كفافيس لعام 2007.

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