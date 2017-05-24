المتحف الكبير يستقبل سرير وعجلة الملك "توت" الحربية2017-05-24 03:19:21
استقبل المتحف المصري الكبير بميدان الرماية أحد الأسرة الطقسية المذهبة الخاصة بالملك توت عنخ آمون و إحدى عجلاته الحربية، قادمين من المتحف المصري بالتحرير، و ذلك في إطار خطة وزارة الآثار لنقل القطع الأثرية الخاصة بالفرعون الذهبي من المتحف المصري بالتحرير إلي المتحف المصري الكبير تمهيدا لافتتاحه جزئيا في عام 2018.
وتأتي عملية النقل أيضا في إطار المشروع المصري الياباني المشترك بين وزارة الآثار و وكالة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) بهدف ترميم وصيانة و تغليف و نقل 71 قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير إلي مكان عرضها الدائم بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية.
ومن بين هذه القطع 65 قطعة من الأثاث الجنائزي الخاص بالفرعون الذهبي تتضمن 3 أسرة خشبية مذهبة و 5 عجلات حربية و 57 قطعة نسيج هذا بالإضافة إلي لوحات جداريه تخص الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة.
ويتكون فريق العمل المصري الياباني من 100خبير و أخصائي مصري و ياباني في مجال الترميم الأولي , و الصيانة, و التوثيق الأثري, و التغليف, و النقل, و المتاحف. و قد قام الفريق بأعمال التوثيق الأثري للسرير و العجلة لإثبات حالتهما عن طريق التصوير بالأشعة السينية مما مكنه من وضع خطة دقيقة للترميم الأولي والتغليف والنقل مبنية على دراسة علمية دقيقة.
أعمال الترميم الأولي، قام فريق العمل بتدعيم المناطق الضعيفة بالعجلة الحربية و السرير الجنائزي خاصة عند مناطق الوصلات الخشبية، وتثبيت القشور السطحية وتدعيمها للحفاظ عليها وضمان ثبات حالتها أثناء عملية النقل.
أعمال التغليف و النقل، استمرت أعمال تغليف السرير حوالي تسع ساعات وتم وضعه في صندوقين أحدهما داخلي والآخر خارجي مبطن بخامات ماصة للاهتزاز. والسرير على هيئة المعبودة محيت ورت ومصنوع من الخشب المغطي برقائق الذهب.
أما فيما يخص العجلة الحربية فقد تم تغليفها بنفس الأسلوب المتبع في السرير ولكن تم وضعها في 12 صندوق منها 7 صناديق داخلية و 4 خشبية خارجية بالإضافة إلى صندوق به مستلزمات العجلة على حده.
و قد استخدم الفريق المصري- الياباني الأساليب والطرق العلمية في أعمال رفع وتحريك القطع الأثرية من أماكنها إلى صناديق التغليف وذلك عن طريق استخدام وسائد هوائية بلاستيكية، الأمر الذي من شأنه منع أيه أضرار تقع على الأثر كما تم استخدام مواد تغليف لا تؤثر على طبقة التذهيب الموجودة بالسرير والعجلة الحربية . وقد تمت عملية النقل على قواعد حديدية مجهزة ضد الاهتزازات تم إحضارها من اليابان وقد سبق وأن قام فريق العمل بإجراء اختبار عملى على تلك القواعد الحديدية وذلك بوضع اجهزة لقياس شدة الاهتزازات والتي أعطت نتيجة جيدة عن كفاءة تلك القواعد.
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