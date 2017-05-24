أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن العام الماضي شهد صعوبة بسبب كثرة عمليات الغش بالامتحانات، موضحًا أنه بعد أحداث العام الماضي وتسرب المواد شكلت لجنة من رئاسة الوزراء لتطوير الامتحانات الثانوية العامة للحد من الغش.

وقال في حواره ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على شاشة “صدى البلد”، إن الطالب الغشاش لا يشعر بالإحراج وهذه ظاهرة غريبة، وإنما يتباهى ويفتخر بالغش، موضحا أنه كل من يحصل على درجة ليس يستحقها سيكون شخصًا فاشلاً في حياته الاجتماعية والعملية.

ولفت رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، أن الطالب يجب أن يبذل مجهودات من أجل النجاح، ولكن للأسف هناك من يعتمد على الغش دون أي مهارات، ويعمل بمبدأ «خربش وأكسب»، مؤكدا أن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات الحاسمة هذا العام لمنع الغش في الامتحانات.