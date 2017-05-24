"رسول السبت" ترصد تحولات النفس البشرية2017-05-24 03:11:33
“رسول السبت” رواية فيصل الهذلي الصادرة عن دار نوفا بلس للنشر والتوزيع.
جاء فيها على لسان بطلها “في كفك خارطة لكنها ليست لك إنها طريق أحدهم إليك”، هذه الخارطة ركض فيها الانسان الذي تنامت شخصيته ركضا ببوصلتها في بقاع الفقر ينام خلف حظائر الماشية ليلاً ثم يركض إلى الكهوف نهاراً للبحث عن أقدار جديدة أكثر انبساطاً، ليعثر على قلادة شاركته الركض في ذات الخارطة حتى قدره الأخير.
الرواية كما أوضح لنا مؤلفها “رصدت تحولات النفس البشرية، عبر بطلها وراويها سعيد بن ظافر، الذي اتخذ قراراً مصيريا بالهجرة من “سبت العلاية” إلى أرض الصلاة والذهب”.
ووفق المؤلف، فالرواية حققت نجاحا لم يكن متوقعاً بالنظر إلى انطباعات قرائها، ، وأن تلك المسئولية التي وضعها القراء على عاتقيه جعتله يقرر تأجيل نشر عدة نصوص أخرى منها مجموعة قصصية بعنوان “أطفال المجاهدين”، وهي المجموعة القصصية الثانية للمؤلف بعد “قيامة الرماد” الصادرة عن دار طوى، والتي قرر إعدادها للنشر قريباً.
-
ترامب: الملك سلمان حكيم وقمة الرياض تاريخية - محيط
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يتمتع بحكمة كبيرة، مؤكدًا خلال لقاء جمعه مع الرئيس…Tue, 23 May 2017 11:41:23 GMT
-
السيسي يأمر.. الحصول على رخصة «التدريب الطبي» قبل 2020 - محيط
سأل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الدكتور أسامة الشاذلي، مدير أحد المعاهد الطبية، التي تم افتتاحها اليوم الثلاثاء، عن الوقت الذي سوف تحصل فيها مصر على…Tue, 23 May 2017 10:22:04 GMT
-
مصادر: «عز» يعرض 500 مليون جنيه للتصالح مع الدولة
حددت لجنة استرداد الأموال والموجودات المهربة، برئاسة المستشار نبيل صادق، النائب العام، جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة، للتفاوض مع محامي رجل الأعمال، أحمد عز، ...Tue, 23 May 2017 07:57:27 GMT
-
إغلاق محطة للحافلات بفيكتوريا البريطانية بعد العثورعلي طرد مشبوه
أغلقت الشرطة البريطانية شوارع رئيسية في محيط محطة فيكتوريا للحافلات وذلك للتحقق من طرد مشبوه في المحطة . وذكرت قناة “سكاي نيوز” اليوم الثلاثاء، ان قوات الشرطة ...Tue, 23 May 2017 07:28:16 GMT
-
"الأرصاد" : طقس لطيف على معظم أنحاء الجمهورية.. والعظمى بالقاهرة 29Tue, 23 May 2017 07:14:24 GMT
-
الرقابة الإدارية: الموافقة على 39 مشروعاً رئاسياً
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، عن تقارير لهيئة، بشأن المشروعات القومية المقرر افتتاحها في محافظة دمياط. وأوضح عرفان، في كلمته خلال حفل افتتاح ...Tue, 23 May 2017 08:55:31 GMT
-
البدري يمنح لاعبي الأهلي راحة من التدريبات غدا
قرر حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة من التدريبات غدا /الأربعاء/، تجنبا للإرهاق، حيث تعود بعثة الأهلي من مدينة ...Tue, 23 May 2017 13:24:56 GMT
-
البرلمان يوافق على موازنة «التعاونيات»Sun, 21 May 2017 11:34:39 GMT
-
سامح حسين ومي كساب ينتهيان من تسجيل "مشمش دوت كوم"
انتهى الفنان سامح حسين والفنانة مي كساب من تسجيل المسلسل الإذاعي “مشمش دوت كوم”، ويدور العمل في قالب كوميدي خفيف ويجري عمليات مونتاجه سريعا للعرض خلال رمضان ...Mon, 22 May 2017 10:18:50 GMT