“رسول السبت” رواية فيصل الهذلي الصادرة عن دار نوفا بلس للنشر والتوزيع.

جاء فيها على لسان بطلها “في كفك خارطة لكنها ليست لك إنها طريق أحدهم إليك”، هذه الخارطة ركض فيها الانسان الذي تنامت شخصيته ركضا ببوصلتها في بقاع الفقر ينام خلف حظائر الماشية ليلاً ثم يركض إلى الكهوف نهاراً للبحث عن أقدار جديدة أكثر انبساطاً، ليعثر على قلادة شاركته الركض في ذات الخارطة حتى قدره الأخير.

الرواية كما أوضح لنا مؤلفها “رصدت تحولات النفس البشرية، عبر بطلها وراويها سعيد بن ظافر، الذي اتخذ قراراً مصيريا بالهجرة من “سبت العلاية” إلى أرض الصلاة والذهب”.



ووفق المؤلف، فالرواية حققت نجاحا لم يكن متوقعاً بالنظر إلى انطباعات قرائها، ، وأن تلك المسئولية التي وضعها القراء على عاتقيه جعتله يقرر تأجيل نشر عدة نصوص أخرى منها مجموعة قصصية بعنوان “أطفال المجاهدين”، وهي المجموعة القصصية الثانية للمؤلف بعد “قيامة الرماد” الصادرة عن دار طوى، والتي قرر إعدادها للنشر قريباً.