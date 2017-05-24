تحتضن مكتبة مصر الجديدة، فى السادسة من مساء اليوم الاربعاء، أكبر تجمع أفريقي في احتفالية يمتزج فيها كل أشكال الفنون الأفريقية في عروض تراثية أصيلة تعكس ثقافات الدول الأفريقية احتفالا بيوم أفريقيا، وذلك بالتعاون مع حركة مصر السمرا وبمشاركة الجاليات الأفريقية بمصر.

صرح بذلك الدكتور فاروق الجوهري رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، وأشار إلى أن الاحتفالية تأتي من منطلق حرص الجمعية على التواصل مع أبناء القارة الأفريقية بثقافاتها المختلفة وحضاراتها العريقة .

من جانبه، قال الدكتور نبيل حلمي ، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة، للعام الثالث على التوالى تحتفل مكتبة مصر الجديدة ، بالتعاون مع حركة مصر السمرا ، باليوم العالمي لأفريقيا فى كرنفال افريقيى مصرى يجمع كل الأشقاء من قارتنا السمرا فى يومهم العالمى ، للاحتفال والتأكيد على وحدتنا سويا كشعوب افريقية نتذكر فيه الماضى العريق لقارة الحضارات، ونستلهم منه التطلع لمستقبل أفضل .

أشار حلمى إلى أن الاحتفالية هى أول الغيث للعديد من الفعاليات التى تنظمها الجمعية بمشاركة كافة الدول الافريقية بأنشطاتها الثقافية والفنية بالتعاون مع الجاليات والطلبة الافارقة فى مصر، بالاضافة الى تنظيم يوم لكل دولة افريقية تستعرض من خلاله تراثها لضمانة استمرارية التواصل الدائم بين الشباب بمختلف البلدان الافريقية.

من جانبها قالت ايمان مهدى ، مدير مكتبة مصر الجديدة ، أن الفعاليات تبدأ بوقفة سلام على سلالم المكتبة بمشاركة الجاليات الأفريقية ، بعنوان سلام مصر وأهلها ، بعدة لغات، كرسالة سلام من أرض مصر الإفريقية إلى كل شعوب العالم ، يعقبه افتتاح معرض تراث أفريقيا لعرض المنتجات التراثية للدول المشاركة .

ثم ينتقل الاحتفال إلى مسرح المكتبة حيث الفنون والطبول الافريقية والتى تصدح باهزيجها الجميلة والتى تقدمها العديد من فرق المشاركة فى مقدمتها فرقة الارموا الاثيوبية وفرقة جنوب السودان ونجوم الوادى المصرية لتختتم الاحتفالية بعرض الازياء المغربية التراثية .

ويمثل يوم 25 مايو من عام 1963 يوما تاريخيا للقارة الأفريقية ذلك لأنه اليوم الذي قامت فيه حكومات 32 دولة أفريقية مستقلة بالتوقيع على وثيقة إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي أصبحت مقر المنظمة الوليدة والتي أصبحت فيما بعد الاتحاد الأفريقي.