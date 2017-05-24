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إمام واكد: مصر عالجت 1.5 مليون بفيروس سي مريض فى عامين
مرضى الكبد فيروس سي علاج صحة مرض مستشفى

إمام واكد: مصر عالجت 1.5 مليون بفيروس سي مريض فى عامين

2017-05-24 03:05:18
كتب - متابعات

أكد الدكتور إمام واكد الأستاذ بالمعهد القومى للكبد، أن عام 2016 شهد تغيرا غير مسبوق فى مجال علاج مرضى فيروس سي فى مصر وتم شفاء 95 % من المرضى الذى تم علاجهم وفق المشروع القومى لعلاج فيروس سي.

وقال في حواره ببرنامج “يحدث فى مصر” المذاع على شاشة “ام بي سي مصر”، إن مصر عالجت 1.5 مليون مريض فى عامين وهو ما يعادل ما تم شفاؤهم فى كل دول العالم .

وطالب من الشباب بالتحاليل للقضاء على المرض فى مصر وطالب من أصحاب الشركات بعدم تعيينهم سوى بعد العلاج لأن العلاج بسيط جدا ولا يكلف إلا القليل، موضحا أن ذلك سيقضي على المرض نهائيا خلال عام.

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