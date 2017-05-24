أكدت إيمان مصطفى، مديرة إحدى المدارس بالجيزة، أن بعض المسئولين استغلوا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بإزالة التعديات على أراضي الدولة، بطريقة خاطئة، حيث تواجه قرار إزالة على الرغم من تملكها أرضًا منذ 25 عامًا.

وأوضحت مصطفى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور” مساء الثلاثاء، أنها حاصلة على التراخيص اللازمة لأراضي المدرسة، واستلمتها من محافظة الجيزة منذ 25 عامًا، مؤكدة أن الأراضي صدر لها قرار، من النائب العام، بمنع المحافظة من التعدى عليها.