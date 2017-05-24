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مديرة مدرسة: فوجئنا بقرار الإزالة بعد ترخيص 25 عامًا!
ازالة التعديات على املاك الدولة

مديرة مدرسة: فوجئنا بقرار الإزالة بعد ترخيص 25 عامًا!

2017-05-24 03:39:52
كتب - متابعات

أكدت إيمان مصطفى، مديرة إحدى المدارس بالجيزة، أن بعض المسئولين استغلوا قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاص بإزالة التعديات على أراضي الدولة، بطريقة خاطئة، حيث تواجه قرار إزالة على الرغم من تملكها أرضًا منذ 25 عامًا.
وأوضحت مصطفى، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور” مساء الثلاثاء، أنها حاصلة على التراخيص اللازمة لأراضي المدرسة، واستلمتها من محافظة الجيزة منذ 25 عامًا، مؤكدة أن الأراضي صدر لها قرار، من النائب العام، بمنع المحافظة من التعدى عليها.

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