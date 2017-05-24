قال طلال إسماعيل، الكاتب السوداني، إن تصريحات الرئيس السوداني عمر البشير واتهام مصر بدعم المتمردين في السودان تشير إلى وجود أزمة سياسية بين البلدين تطورت لاتهامات.

وأكد في مداخلة ببرنامج “بتوقيت مصر” المُذاع على قناة “التليفزيون العربي”، أن تصريحات البشير تدل على وصول الأزمة السياسية إلى أشدها مع مصر، مشددا على أنه ليس من مصلحة البلدين أن تصل العلاقة إلى هذا التوتر.

ولفت الكاتب السوداني، إلى أن هناك العديد من الملفات تسببت في اشتعال الأزمة بين مصر والسودان، وأولها موقف السودان من سد النهضة، وملف حلايب وشلاتين، وملف قيادات الإخوان.