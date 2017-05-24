أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن الصبر أصبح فريضة لوضع مصر الحالي، معقبة: “السيسي مسك مصر خرابة، مينفعش نقوله فين القصر ياسيسي”.

ولفتت “الشوباشي”، في حوارها ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on e”، إلى أن الوجه القوي للرئيس السيسي بدأ يظهر، مؤكدة أن الوضع يتحسن في مصر، ويجب أن نصبر قليلا.