أكد الإعلامي عمرو أديب، أن تونس تشهد حاليًا بوادر عدم صبر على الأوضاع الموجودة هناك محذرا من أن تنتقل بوادر الثورة المتصاعدة في تونس إلى مصر؟.

وأردف في برنامجه”كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، “فيه ناس طهقانة من الأوضاع وارتفاع الأسعار ومن حقها.. بس هنصبر ولا هنجيب عاليها واطيها”.

ولفت إلى أن المشروعات التنموية التي يتم افتتاحها وتنفيذها في مصر والقضاء على فيروس “سي” والقضاء على العشوائيات واكتشافات الغاز الطبيعي وتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء جميعها أمور مبشرة وتدعو إلى التفاؤل ولكن يجب على المصريين الصبر قليلًا.