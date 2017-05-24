أكدت الإعلامية نهاوند سري، أنه يجب على المصريين التحلي بالصبر حتى يتم بناء الدولة المصرية، لافتة إلى أن الحياة ليست “أكل وشرب” فقط.

وقالت في حوارها ببرنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة “on-e”، إن الأوضاع الاقتصادية صعبة ولكن هناك خطوات جادة نحو التنمية والرئيس يريد البناء.