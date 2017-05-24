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خبير اقتصادي: السيسي شجاع
هاني جنينة

خبير اقتصادي: السيسي شجاع

2017-05-24 01:26:45
كتب - متابعات

أكد هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي يستهدف دائمًا أن يكون سباقًا في مواجهة التضخم، وهو ما يوضحه، رغم الفائدة قبل بداية العام المالي المقبل.

وقال في حواره ببرنامج “مساء DMC”، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، على شاشة “DMC”، إن زيادة تكلفة الدين الذي تتحمله الموازنة نتيجة رفع الفائدة سيحدث مرة واحدة وسنجني ايجابيات القرار بعد ذلك.

وأردف: “سعيد جدًا بإصرار الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإصلاح مهما كانت التكلفة”، مستكملًا: “رئيس الجمهورية رجل شجاع أنه عمل إصلاح اقتصادي متعملش من 40 سنة”.

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