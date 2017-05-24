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قطر تنفي تصريحات مزعومة عن أميرها هاجم فيها مصر والخليج
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

قطر تنفي تصريحات مزعومة عن أميرها هاجم فيها مصر والخليج

2017-05-24 01:42:54
كتب - متابعات

نفى مسؤول إعلامي قطري بارز صحة التصريحات المنسوبة لأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتناقلتها العديد من وسائل الإعلام نقلا عن وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام عبد الرحمن بن حمد أن موقع وكالة الأنباء القطرية تم اختراقه، ولاصحة لما تم نشره عبرها من تصريحات منسوبة لأمير البلاد.

وكان الخبر الذي تم نشره – عند اختراق الوكالة بحسب المصدر- قد نقل عن أمير قطر قوله أن الدوحة تتمع بعلاقة جيدة مع إسرائيل.

كما تضمن التصريح المزعوم حديثا عن أهمية إيران وتوتر بين الدوحة وإدارة ترامب.

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