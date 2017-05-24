شارك الإعلامي أسامة كمال، في تقديم برنامجه “مساء dmc”، ملك ولينا بنات الشهيد العقيد محمد عبد الرءوف سويلم، رئيس مباحث قسم الجناين بالسويس، والذي استشهد في حادث إرهابي في ٢٠١٥ .

وتمنت ملك في حوارها مع الإعلامي أسامة كمال عبر برنامجه “مساء dmc” الذي يبث عبر فضائية “dmc” مساء اليوم الثلاثاء، أن تصبح ضابط على غرار والدها الشهيد للدفاع عن أمن وأمان مصر “.

وناشدت ملك الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مقابلته قائلة “أتمني لقاء الرئيس وأن يقوم بتدشين مؤتمر لابناء الشهداء مثل مؤتمر الشباب، مشددة على أننى لن أعمل شقاوة أو دوشة أثناء رؤيته”.

ومن جانبها قالت لينا ابنه الشهيد محمد عبد الروؤف سويلم ، أنها سعيدة لان والدها شهيد، معربة عن وجود الشهيد الراحل بجانبها رغم وفاته”.