أكد النائب البرلماني، مصطفى الجندى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حمل “كفنه” على يديه منذ توليه رئاسة مصر، وقرر تطهير الفساد من الدولة المصرية.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة ON E، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى قرر مواجهة أسماء كثيرة تعدت على أراضى الدولة المصرية منذ سنوات، مردفا: “اللى مرضوش يحطوا فى صندوق تحيا مصر، النهارده اتفتح الحساب، ودى بداية التطهير الحقيقية”.

وأردف مصطفى الجندى،: “الشباب اللى مسجون فى قضايا قلب نظام حكم الاخوان لازم تخرج من السجون، والمجرمين اللى نهبوا البلد لازم تدخل السجون، وأنا شايف بوادر خير حاليا”.