أسامة كمال: العرب وافقوا على "النيتو" وهو قوة مشوهة

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجهنا إلى الاتجاه الذي يريده لأنه يعلم جيدًا أنه قوي في الاقتصاد والسلاح والتقدم العلمي.

ولفت “كمال”، خلال تقديمه برنامج “مساء dmc”، عبر فضائية “dmc” مساء الثلاثاء، إلى أن ترامب، حافظ على التفوق النوعي لإسرائيل في التسليح، متابعًا: “لو أنت قوي هتتعامل معاملة الأقوياء ولو ضعيف هتتعامل على قدك”.

وتابع أن العرب وافقوا على “النيتو” وهو قوة مشوهة، مستكملًا: “المرة الوحيدة إللى وطى فيها ترامب، وهو بيلبس قلادة بملايين”.