كشف بنك التعمير والإسكان عن خططه التوسعية من خلال طرح منتجات وخدمات مصرفية جديدة متميزة خلال النصف الأول من عام 2017.

قال فتحي السباعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن إصدار هذه المنتجات يأتي في إطار استهداف البنك لتنفيذ إستراتيجية توسعية في السوق المحلي بغرض الوصول لأكبر عدد من العملاء.

وأضاف السباعي أن إستراتيجية التوسع تعمل من خلال اتجاهين متوازيين، الأول من خلال التوسع في استحداث منتجات جديدة ومتميزة تخاطب كافة الشرائح من العملاء، والثانية بالتوسع الجغرافي ممثلا في تواجد البنك بكافة محافظات الجمهورية من خلال تأسيس فروع مصرفية جديدة بجانب فروع البنك الـ73 التي تقدم لعملائها كافة الخدمات المصرفية بأعلى مستوى من الكفاءة.

وأوضح أن البنك طرح خلال شهر أبريل 2017 مجموعة جديدة من المنتجات سواءً الادخارية أو خدمات بطاقات الصرف الآلي وبشروط ومزايا غير مسبوقة، ومن هذه المنتجات بطاقة الصرف الآلي للشركات والمؤسسات HDB Corporate Card، وتتيح البطاقة لعملاء البنك من قطاع الشركات والمؤسسات ـــ خاصة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ـــــ التعامل على حساباتهم الجارية الدائنة المفتوحة وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A.T.M، وتصدر للعملاء من الشخصيات الاعتبارية بأشكالها القانونية المختلفة.

وتابع: “الحد اليومي للمسحوبات 20 ألف جنيه، بما يناسب احتياجات العديد من الشركات وخاصة التي تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويجوز إصدار أكثر من بطاقة إضافية في حالة صدور تفويض من الجهة يتيح لأكثر من شخص التعامل على نفس الحساب، هذا بخلاف إمكانية طباعة كشف حساب عن فترات محددة مقابل مصروفات بسيطة

وأشار رئيس مجلس إدارة البنك أنه تم طرح وعاءً ادخاريًا جديدًا بالعملة الأجنبية وهو شهادات بنك التعمير والإسكان بالدولار الأمريكي، وتصدر الشهادة بفئة (1000 دولار أمريكي) ومضاعفاتها وتتسم الشهادة بمعدل عائد ( ثابت ومميز ) طوال مدتها، ويتم صرف العائد كل 3 شهور (عائد ربع سنوي ).

وأكد السباعي أن الشهادة تصدر لكافة العملاء، سواء مصريين عاملين بالخارج أو مقيمين بجمهورية مصر العربية، ويمكن إضافة العائد لحساب ودائع أو توفير بالدولار أيضا (وبالتالي التمتع بعائد إضافي بخلاف العائد المحتسب على الشهادة، بجانب أن الشهادة تمنح حاملها حق الاقتراض أو إصدار بطاقات الائتمان بضمانها وفقًا للضوابط المعلنة من البنك بشأن الاقتراض بضمان ودائع بالعملة الأجنبية.