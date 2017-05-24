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عمرو أديب: هناك مافيا وجماعات ضغط علي الرئيس
عمرو اديب

عمرو أديب: هناك مافيا وجماعات ضغط علي الرئيس

2017-05-24 00:13:46
كتب - متابعات

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مافيا وجماعات ضغط علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب قراره بمواجهة مافيا الاعتداء علي أراضي الدولة.

وقال في برنامجه “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، اليوم الثلاثاء،: “أنه يبدوا أن هناك ناس أرسلت رسائل تهديد للرئيس بخصوص استرداد أراضي الدولة”، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بالألم الشديد بسبب تلك القرارات.

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