أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك مافيا وجماعات ضغط علي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسبب قراره بمواجهة مافيا الاعتداء علي أراضي الدولة.

وقال في برنامجه “كل يوم”، المذاع على فضائية “on-e”، اليوم الثلاثاء،: “أنه يبدوا أن هناك ناس أرسلت رسائل تهديد للرئيس بخصوص استرداد أراضي الدولة”، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأشخاص يشعرون بالألم الشديد بسبب تلك القرارات.