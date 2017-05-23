لقي شابان مصرعهما غرقاً بشاطئ الفيروز شمالي مدينة الغردقة.

وقال حسن الطيب رئيس جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة بالغردقة - في بيان اليوم الثلاثاء - إن الجمعية تلقت إخطاراً من شرطة النجدة يفيد غرق شابين بشاطئ الفيروز شمالي مدينة الغردقة، مشيراً إلى أنه تم الدفع بعدد من الغواصين التابعين لجمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة للبحث عن الشابين.

وأضاف أن مركز عمليات البحر الأحمر أفاد بأنه تم العثور على جثتين لشابين بمنطقة شاطئ الفيروز وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام وأُخطرت النيابة للتحقيق.