أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن عدة جنود أميركيين أصيبوا في غارة، اليوم الثلاثاء، استهدفت مجمعًا مرتبطًا بتنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن قتل خلالها ما لا يقل عن 7 متشددين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف ديفيز - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - إن “الإصابات ليست خطيرة” ...ورفض تحديد عدد المصابين”.

وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها الولايات المتحدة غارة برية في محافظة مأرب وهي أعمق نقطة توغلت إليها لاستهداف تنظيم القاعدة.

وفي وقت سابق اليوم، كشف الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة استهدفت مجمعًا لتنظيم القاعدة في اليمن، أسفرت عن مقتل 7 متطرفين، وقال مسؤولان أمريكيان إن الهدف الأساسي للغارة هو جمع معلومات.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية - في بيان - إلى أن عناصر من تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب قُتلوا “بنيران أسلحة صغيرة وضربات جوية بذخائر دقيقة التوجيه” في محافظة مأرب بدعم من الحكومة اليمنية.