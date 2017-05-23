قررت محكمة جنايات جنوب المنيا تأجيل نظر محاكمة 57 متهماً من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي في أحداث تظاهر واستعمال القوة بمركز ديرمواس عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة إلى شهرى سبتمبر وأكتوبر المقبلين.

وانتهت المحكمة - اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار طه عبد العظيم - من سماع أقوال الشهود فى قضيتين، القضية الأولى تتعلق باستعمال القوة ومقاومة السلطات والمتهم فيها 15 متهما (مخلى سبيلهم جميعاً) بمركز ديرمواس عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتقرر تأجيلها لليوم الأول من دور شهر أكتوبر المقبل.

والقضية الثانية تتعلق بالتظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس والمتهم فيها 42 عنصراً - بينهم 6 محبوسين حضروا جلسة اليوم فيما تغيب 6 آخرون - حيث تعود الواقعة بالتزامن مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتأجلت إلى جلسة اليوم الخامس من دور شهر سبتمبر المقبل.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات في مايو 2014 وشملت الإحالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان الإرهابية، واتفقوا فيما بينهم على التظاهر وإحداث العنف والشغب بمركز ديرمواس.