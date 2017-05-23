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انتشال دولفين نافق من شاطئ سان استيفانو بالإسكندرية
دولفين

انتشال دولفين نافق من شاطئ سان استيفانو بالإسكندرية

2017-05-23 23:26:25
خاص: محيط

أمر محافظ الإسكندرية محمد سلطان، جهاز شئون البيئة والمسئولين عن الشواطئ ومعهد بحوث الأحياء المائية بانتشال دولفين نافق يبلغ طوله 5ر2 متر من شاطئ سان استيفانو شرقي المدينة.

وقال سلطان، اليوم الثلاثاء إنه فور ورود خبر بوجود دولفين نافق على الشاطئ وجه معهد بحوث الأحياء المائية بعمل الإجراءات اللازمة ومعرفة أسباب نفوقه، مشيراً إلى أنه  سيتم دراسة أسباب هجرة تلك الكائنات من خلال المعهد لمعرفة إذا كانت أسباب نفوقها هي تقلبات الطقس والتغيرات المناخية أم بسبب عوامل بيئية، ودراسة التغييرات والسلوكيات التي طرأت على الكائنات.

وعلى صعيد آخر وجه سلطان، رئيس حي شرق بتنظيف الشواطئ وزيادة عدد صناديق القمامة؛ خاصة أنهم في موسم فصل الصيف ويسعون لاجتذاب عدد كبير من المصطافين على شاطئ الإسكندري

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