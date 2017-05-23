قال الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن إعلاء قيمة المواطن يعد هدفا من أهداف الإصلاح الإداري للدولة، مؤكدا أن مصر تبذل الكثير من الجهد وتسابق الزمن لإصلاح جهازها الإداري.

جاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء خلال حفل تخريج الدفعة الأولى من الحاصلين على ماجيستير ودبلوم إدارة الأعمال الحكومية ضمن برنامج شامل تنفذه الوزارة لتأهيل القيادات العاملة بالقطاع الإداري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعدد من اساتذة الجامعات.

وقال الشيخ إنه لكي تنعكس هذه الموارد البشرية على ما كان تستحقه مصر من مكانة، يجب الاستثمار في البشر والإنتاجية، مضيفا أن المطلوب هو تحول الانسان من مجرد رقم في المنظومة إلى قيمة، وذلك من خلال التعليم، الذي وصفه بأنه قاطرة عملية الإصلاح، والتعلم لمن لم يلحق بركاب التعليم.

ولفت الشيخ إلى أنه تم إجراء تغييرات كان أهمها قانون الخدمة المدنية، موضحا أن القصد من مفهوم الخدمة المدنية هو تحويل الموظف إلى خادم للمواطن لإعلاء قيمة المواطن، وهو هدف من أهداف الإصلاح الإداري للدولة.

وأكد على ضرورة أن من يدخل الجهاز الإداري المصري هو الأحق بذلك من خلال نظام المسابقات الذي قال إنه يضمن أن الداخلين هم من أصحاب الكفاءات، ويضمن كذلك تطبيق مفهوم العدالة.

كما القى الشيخ الضوء على أهمية التدريب لإعداد الموارد البشرية التي وصفها بقاطرة الإصلاح، مشيرا إلى اهتمام الوزراة بإدارة التطوير المؤسسي والتدقيق الداخلي .

ونقل الشيخ تهنئة الوزيرة الدكتورة هالة السعيد للمستفيدين من البرنامج، مؤكدة حاجة الدولة إليهم في الكثير من الوحدات الادارية.

وقال إن هناك تعاونا بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات والبنوك بجانب وزارة التخطيط لإيفاد مبعوثين منهم على نفقة الدولة إلى الخارج للاستفادة منهم في إدارة الجهاز الإداري للدولة، وكذلك الاستعانة بتسعين يتم اختيارهم من بينهم في الجهاز الإداري للدولة.

من جانبه، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار إن الوزارة داعمة للإصلاح الإداري، داعيا إلى ثورة حقيقية في منظومة الإصلاح الإداري.

وقدم عبد الغفار عرضا للجهود المبذولة لإتمام البرنامج، مشيدا في الوقت ذاته بإسهام وزارة التخطيط وجامعة ايسلسكا الفرنسية في هذا العمل.

وفي ختام كلمته، هنأ وزير التعليم العالي الخريجين، معلنا أنه سيتم اختيار اثنين منهم لشغل منصب معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الاستعانة بوزارة التخطيط اختيارهم في اختيارهم.

يذكر أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بتأهيل وإعداد القيادات الشابة وتنفيذا لرؤية مصر 2030 لتنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطى والعليا كل في مجال اختصاصه لإتاحة فرص أكبر لشغل الشباب المناصب القيادية بالدولة.

ويتم تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الحكومية بالجهاز الإداري بالدولة بالتعاقد بين الجامعة الفرنسية بالقاهرة والمدرسة الفرنسية العليا للعلوم التطبيقية والتجارية (إسلسكا) بتمويل من وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو.إن.بي.دي).

وشمل برنامج الإعداد ثلاثة مراحل وهي المرحلة التمهيدية والاستكشافية، ومدتها أربعة أشهر بإجمالي 24 يوما تعليميا يمنح من يجتازها بنجاح شهادة اساسيات الإدارة، وتبع ذلك مرحلة التخصص والتقييم، ومدتها أربعة أشهر بإجمالي 24 يوما تعليميا يمنح من يجتازها بنجاح دبلوم في إدارة الأعمال الحكومية، بينما شملت مرحلة النجاح والتميز وهي المرحلة الثالثة، ومدتها 12 شهرا بإجمالي 52 يوما تعليميا يمنح من يجتازها بنجاح ماجيستير في إدارة الأعمال الحكومية (إم.بي.إيه.جي).